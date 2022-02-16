В Азербайджане суточный рост случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 7 тыс. 148 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 759 тыс. 753 , сообщает в среду республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 4 687 случаев.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 22 человека (накануне - 28). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 127 человек.

От COVID-19 вылечились 703 тыс. 952 человека (+ 7 тыс. 387 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 46 тыс. 674 человека.

За сутки медики провели 18 346 тестов на коронавирус против 15 682 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 432 тыс. 504 теста на COVID-19.

Р.Керимов