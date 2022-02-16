В Азербайджане суточный рост случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 7 тыс. 148 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 759 тыс. 753 , сообщает в среду республиканский оперативный штаб.
Днем ранее было зарегистрировано 4 687 случаев.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 22 человека (накануне - 28). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 127 человек.
От COVID-19 вылечились 703 тыс. 952 человека (+ 7 тыс. 387 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 46 тыс. 674 человека.
За сутки медики провели 18 346 тестов на коронавирус против 15 682 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 432 тыс. 504 теста на COVID-19.
Р.Керимов
Лавров и Байрамов уделили в разговоре особое внимание ситуации на Южном Кавказе - МИД РФ
Байрамов и Лавров обсудили выполнение трехсторонних заявлений и Украину
В ВС Азербайджана проведена внезапная проверка боеготовности
Президент Бразилии рассчитывает на сотрудничество с Россией в нефтяном и газовом секторе
Santos вышла на прибыльный уровень в 2021г, выручка увеличилась на 39%
Рост цен на нефть до $100/барр. может склонить нефтекомпании США к отказу от ограничений на добычу
Джонсон призвал Европу сократить зависимость от энергоносителей из РФ
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Агджабединском районе страны
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Агдамском районе страны
Решения НАТО о размещении боевых групп на востоке Европы еще нет - Столтенберг
Очередная встреча сирийского Конституционного комитета может состояться в марте - представитель генсека ООН
Столтенберг: с Москвой можно договориться по контролю над вооружениями
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Банк Республика будет размещать облигации на сумму 15 миллионов манатов с доходностью 8,5%
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров