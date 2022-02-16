НАТО проработает варианты усиления оборонного потенциала альянса

Главы Минобороны стран Североатлантического альянса приняли решение начать работу по способам усиления оборонного потенциала НАТО, а также ее возможностей по сдерживанию, заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Сегодня министры приняли решение разработать варианты по дальнейшему усилению возможностей сдерживания и обороны НАТО», - сказал Столтенберг на пресс-конференции.
По его словам, министры рассматривают в том числе и «создание новых боевых групп НАТО в странах восточной и юго-восточной Европы». Так, Столтенберг приветствовал поступившее от Франции предложение «возглавить такие боевые группы в Румынии».
Генсек НАТО пояснил, что соответствующее решение министры обороны приняли в связи с обстановкой в области безопасности в Европе.
«Наше командование сейчас начнет вырабатывать детали и доложит (о результатах работы - ИФ) в течение нескольких недель», - подчеркнул генсек альянса.
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