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СНГ 16.02.2022 20:55

Россия и Венесуэла намерены работать над перспективными инициативами экономического сотрудничества - Борисов

Россия и Венесуэла намерены расширять совместные проекты в материальной сфере, работать над перспективными инициативами сотрудничества, наращивать товарооборот, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов на встрече с вице-президентом Венесуэлы по вопросам экономики, министром нефти Тареком Эль-Айссами.

«Отрадно, что объем двусторонней торговли по итогам прошлого года увеличился по сравнению с 2020 годом практически на 50%», - отметил он.

Борисов напомнил, что в ходе состоявшегося 20 января телефонного разговора президенты двух стран подтвердили стратегический характер российско-венесуэльских отношений, констатировали позитивную динамику торгово-экономического сотрудничества, наметили ориентиры для дальнейшего развития двустороннего взаимодействия. «Наша задача перевести достигнутые - договоренности в практическую плоскость», - подчеркнул российский вице-премьер.

«Венесуэла - стратегический партнер России в Латинской Америке и в мире в целом. Высоко ценим союзнический характер нашей координации на международной арене и доверительный политический диалог. В условиях нынешнего нарастания напряженности в мире координация российско-венесуэльского взаимодействия приобретает особую важность», - продолжил он.

«Видим, что несмотря на санкционный прессинг со стороны США и их союзников, руководству Венесуэлы удалось добиться восстановления полноценной экономической активности, обеспечить поступательное увеличение объемов нефтепроизводства, вернуть экономику на траекторию устойчивого развития», - добавил Борисов.

Также вице-премьер РФ сказал, что Россия продолжит оказывать Венесуэле помощь в борьбе с распространение коронавирусной инфекции.

На данный момент в Венесуэлу поставлено 7,2 млн доз вакцины «Спутник V».

Эль-Ассами сообщил, что в настоящее время между странами существуют 20 соглашений о сотрудничестве. Кроме того он отметил, что РФ и Венесуэла входят в ОПЕК+, и подтвердил важность влияния этого союза. «Мы смогли победить негативное влияние пандемии и стабилизировать цены на нефть на международном рынке», - пояснил он.

Основу двусторонних экономических взаимоотношений, в частности, составляют проекты сотрудничества в сфере освоения энергетических ресурсов Венесуэлы, в том числе с участием АО «Росзарубежнефть». Во взаимодействии с государственной нефтегазовой компанией Венесуэлы PDVSA обеспечивается функционирование 5 СП, совокупно добывающих в настоящий момент порядка 100 тыс. барр./сутки.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, РОССИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО, ПРОЕКТЫ


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