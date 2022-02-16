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Дальнее зарубежье 16.02.2022 20:59

В НАТО считают пропорциональными меры по укреплению своего «восточного фланга»

Меры НАТО по укреплению своего «восточного фланга» - превентивные и не могут считаться эскалацией, говорится в опубликованном в среду заявлении альянса.

«Действия России представляют серьезную угрозу евроатлантической безопасности. В связи с этим мы, ради обеспечения защиты союзников, развертываем дополнительные силы на востоке НАТО. (...) Наши меры - превентивные, пропорциональные и не являются эскалацией», - отмечается в заявлении, опубликованном в первый день встречи министров обороны НАТО.

«Мы готовы и дальне укреплять нашу оборону и средства сдерживания, чтобы быть готовыми к любому развитию событий», - подчеркивают в альянсе.

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Тэги: НАТО, ВОСТОК, СДЕРЖИВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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