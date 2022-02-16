НАТО нацелена на продолжение дипломатических контактов с РФ

НАТО по-прежнему готова к диалогу с Россией по теме безопасности, в том числе - на самом высоком уровне, говорится в опубликованном в среду заявлении альянса.

«НАТО и входящие в нее страны по-прежнему стремятся к дипломатии и диалогу с Россией по теме безопасности в евроатлантическом регионе, в том числе - на самом высоком уровне», - отмечается в заявлении.

В нем говорится, что Североатлантический альянс поддерживает и диалог с участием России в нормандском формате, в ОБСЕ. Также союзники в очередной раз заявляет о готовности к обсуждению в рамках Совета Россия-НАТО вызывающих споры вопросы.

«Мы искренне советуем России откликнуться на предложения и сделать выбор в пользу дипломатии и деэскалации», - подчеркивается в заявлении НАТО.

В среду в Брюсселе проходит первый день встречи министров обороны НАТО. Одна из обсуждаемых тем - укрепление восточного фланга альянса с учетом действий РФ близ Украины.