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Дальнее зарубежье 16.02.2022 21:03

НАТО нацелена на продолжение дипломатических контактов с РФ

НАТО по-прежнему готова к диалогу с Россией по теме безопасности, в том числе - на самом высоком уровне, говорится в опубликованном в среду заявлении альянса.

«НАТО и входящие в нее страны по-прежнему стремятся к дипломатии и диалогу с Россией по теме безопасности в евроатлантическом регионе, в том числе - на самом высоком уровне», - отмечается в заявлении.

В нем говорится, что Североатлантический альянс поддерживает и диалог с участием России в нормандском формате, в ОБСЕ. Также союзники в очередной раз заявляет о готовности к обсуждению в рамках Совета Россия-НАТО вызывающих споры вопросы.

«Мы искренне советуем России откликнуться на предложения и сделать выбор в пользу дипломатии и деэскалации», - подчеркивается в заявлении НАТО.

В среду в Брюсселе проходит первый день встречи министров обороны НАТО. Одна из обсуждаемых тем - укрепление восточного фланга альянса с учетом действий РФ близ Украины.

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Тэги: НАТО, РОССИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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