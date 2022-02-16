Лавров и Байрамов уделили в разговоре особое внимание ситуации на Южном Кавказе - МИД РФ

Актуальные вопросы и перспективы дальнейшего развития российско-азербайджанского стратегического партнерства, включая график предстоящих контактов, обсуждались в среду в ходе телефонного разговора министров иностранных дел России и Азербайджана Сергея Лаврова и Джейхуна Байрамова, сообщает МИД России.

«Состоялся обмен мнениями по ряду региональных и международных сюжетов. Особое внимание уделено ситуации на Южном Кавказе, в первую очередь процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. В этом контексте подчеркнута важность неукоснительного соблюдения всех положений трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., а также 11 января и 26 ноября 2021 г», - отмечается в сообщении МИД РФ.

На Смоленской площади добавили, что министры рассмотрели ход обсуждения российских инициатив о путях обеспечения устойчивых правовых гарантий безопасности.

«Выражено общее мнение о необходимости наполнить реальным содержанием одобренные в ОБСЕ на высшем уровне обязательства стран-участниц по обеспечению равной и неделимой безопасности в Евро-Атлантике», - подчеркивается в сообщении.