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Дальнее зарубежье 16.02.2022 21:41

Блинкен заявил, что надеется на отвод войск РФ от Украины, но пока его не видит

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду, что отвода войск РФ от границы с Украиной пока не наблюдается, но он надеется на такие действия Москвы.

«Будет хорошо, если они (Россия - ИФ) действительно сделают то, о чем говорят, но сейчас мы этого не наблюдаем», - сказал он телеканалу MSNBC.

По его словам, США в настоящий момент видят концентрацию войск РФ в регионе, а также выдвижение к границе с Украиной «крайне важных подразделений».

«По поводу того, что Россия заявила и что потом сделала: мы не видим никакого отвода ее сил», - подчеркнул он.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что США еще точно не знают, начала ли РФ отвод войск от Украины, и по мнению Вашингтона, угроза вторжения России в Украину сохраняется.

Ранее в среду генсек ООН Йенс Столтенберг также заявил, что никаких свидетельств деэскалации со стороны России не видно.

После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что НАТО испытывает проблемы с адекватной оценкой ситуации на границе РФ и Украины.

«Определенный, наверное, гандикап присутствует в системе оценки ситуации, положения дел у НАТО. Это, наверняка, не даёт возможность представителям НАТО трезво оценивать ситуацию. Проблемы имеются в системе оценки ситуации», - сказал Песков.

В последние недели США, другие страны НАТО и Киев неоднократно заявляли о концентрации войск РФ у границы Украины и угрозе российского вторжения в соседнюю страну. Россия последовательно опровергала эти утверждения.

Министерство обороны России во вторник сообщило, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования. Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о готовности России продолжать диалог с Западом.

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Тэги: США, ГОСДЕП, РОССИЯ, ВОЙСКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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