Киев продолжает требовать от Москвы ответа на запрос о военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины, отправленный в рамках Венского документа, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы продолжаем требовать прозрачности от России, которая проигнорировала вчерашнее заседание в рамках Венского документа. Украина инициирует совместное заседание Постоянного совета и Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в течение 48 часов для выработки дальнейших шагов», - написал Кулеба в соцсети Twitter в среду.

Он призвал РФ ответить на обеспокоенность стран-подписантов и использовать инструменты ОБСЕ для снижения напряжения вблизи границы Украины. «Заявлений об отводе недостаточно. Необходима прозрачность и факты», - подчеркнул министр.

Как сообщалось, Украина официально применила механизм уменьшения опасности, предусмотренных Венским документом.

«Согласно положениям Венского документа, РФ должна предоставить точные районы проведения военной деятельности, сообщить дату ее завершения, а также наименование, подчиненность, количество военных формирований; также типы вооружений и военной техники, участвующие в ней», - написал Кулеба в соцсети Twitter 11 февраля.

Министр отметил, что у России есть 48 часов для того, чтобы ответить на запрос.

Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в минувший вторник заявила, что Россия отказалась от участия во встрече ОБСЕ по Украине, так как не ведёт существенной военной деятельности, требующей предоставления информацию по Венскому документу 2011 года.