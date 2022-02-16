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СНГ 16.02.2022 22:53

Дальнейшие действия по гарантиям безопасности будут обсуждаться после передачи российского ответа США и НАТО - МИД РФ

График дальнейших шагов по гарантиям безопасности будет выработан после передачи российского ответа США и НАТО, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы уже неоднократно говорили, что подготовлен ответ. Он находится в завершающей фазе. (Ответ) на те предложения, которые были направлены США и НАТО в ответ уже на российские инициативы. Соответственно, уже это все находится на финальной стадии подготовки, будет передано партнерам. После этого и выработается график дальнейших шагов», - сказала она в эфире телеканала «Россия 24» (ВГТРК).

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Тэги: РОССИЯ, МИД, ЗАПАД, ОТВЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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