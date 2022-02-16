Дальнейшие действия по гарантиям безопасности будут обсуждаться после передачи российского ответа США и НАТО - МИД РФ

График дальнейших шагов по гарантиям безопасности будет выработан после передачи российского ответа США и НАТО, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы уже неоднократно говорили, что подготовлен ответ. Он находится в завершающей фазе. (Ответ) на те предложения, которые были направлены США и НАТО в ответ уже на российские инициативы. Соответственно, уже это все находится на финальной стадии подготовки, будет передано партнерам. После этого и выработается график дальнейших шагов», - сказала она в эфире телеканала «Россия 24» (ВГТРК).