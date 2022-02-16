Президенты РФ и Бразилии за продолжение сотрудничества в сфере АПК - заявление

Президенты РФ Владимир Путин и президент Бразилии Жоир Болсонару считают необходимым продолжить сотрудничество двух стран в сфере АПК.

«Президенты с удовлетворением констатировали увеличение поставок российских удобрений в Бразилию. Была отмечена необходимость продолжения сотрудничества в агропромышленной сфере», - говорится в совместном заявлении, принятом по итогам переговоров Путина и Болсонару.

Кроме того, была подчеркнута важность дальнейшего взаимодействия надзорных органов России и Бразилии для расширения доступа на рынки двух стран, в том числе за счет увеличения числа аттестованных предприятий-экспортеров продукции животного и растительного происхождения, а также рыбной продукции.

Как сообщила на встрече с президентом Бразилии генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина, которую цитирует пресс-служба центра, в 2021 году РФ поставила в эту страну минудобрений на $3,55 млрд. В этом году планируется увеличить поставки.

«Российские производители удобрений при поддержке Российского экспортного центра планируют увеличить объемы поставок удобрений в Бразилию - один из крупнейших мировых рынков удобрений, поскольку главная сельхозкультура в стране - это соя, на которую постоянно растет спрос, - сказала Никишина. - Половина потребности в фосфорсодержащих удобрениях в стране покрывается за счет импорта. 70% удобрений Бразилия импортирует именно из России».

По ее словам, «при заключении контрактов бразильские предприниматели пользуются страховыми инструментами ЭКСАР (группа РЭЦ)».