Зеленский заявил, что пока не может констатировать отвод российских войск

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не может говорить об отводе российских войск от границ с Украиной.

«Ситуация контролируемая, мы не видим изменений, мы видим накопление войск, небольшие ротации. Я бы не назвал это отводом войск. Я бы не делал выводов», - сказал он в среду вечером в эфире телемарафона #UAРазом, добавив, что «констатировать отвод будем, когда он произойдет».

Оценивая текущую ситуацию, Зеленский отметил, что «сработало совместное давление дипломатов».

При этом президент Украины сказал, что «хотел бы верить, что дипломатия отдельно с Россией без нас не договаривалась».

«Сигналы разные, но сейчас не то время, чтобы верить в сигналы», - отметил он.