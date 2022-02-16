Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9292 RUR   0.0226 GBR   2.3027 TRY   0.125

Цена на нефть

15.02 $/bbl +/- WTI 92.07 -3.39 Brent 93.28 -3.20

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 16.02.2022 22:57

Зеленский заявил, что пока не может констатировать отвод российских войск

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не может говорить об отводе российских войск от границ с Украиной.

«Ситуация контролируемая, мы не видим изменений, мы видим накопление войск, небольшие ротации. Я бы не назвал это отводом войск. Я бы не делал выводов», - сказал он в среду вечером в эфире телемарафона #UAРазом, добавив, что «констатировать отвод будем, когда он произойдет».

Оценивая текущую ситуацию, Зеленский отметил, что «сработало совместное давление дипломатов».

При этом президент Украины сказал, что «хотел бы верить, что дипломатия отдельно с Россией без нас не договаривалась».

«Сигналы разные, но сейчас не то время, чтобы верить в сигналы», - отметил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, ВОЙСКА, ОТВОД


Похожие новости


В Белом доме все еще видят угрозу в действиях РФ на границе с Украиной Представители украинского руководства по итогам визитов в Киев Макрона и Шольца делают противоречивые заявления по минским соглашениям - Песков Россию не устраивают обещания не принимать Украину в НАТО - Путин Россию не устраивают обещания не принимать Украину в НАТО - Путин В Кремле обвинили США в «показной истерике» В МИД РФ обеспокоены решением некоторых стран передислоцировать часть сотрудников СММ ОБСЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]