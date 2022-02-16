ESA планирует отказаться от использования ракет-носителей других стран

Страны-члены Европейского космического агентства (ESA) планируют со временем отказаться от использования ракет-носителей других стран, заявил министр экономики и финансов Франции Бруно ле Мэр.

«Сегодня мы хотим заявить о европейских амбициях. (...) Мы не хотим зависеть от других, других держав в вопросах использования космоса и разработки космических технологий. Мы хотим наши собственные ракеты-носители. Мы подчеркиваем нашу уверенность в Ariane-6, в нашем намерении сделать ее коммерчески успешной. Мы продолжим работать и над другими ракетами-носителями», - сказал ле Мэр в ходе «Космического саммита-2022».

«Речь идет о суверенитете, потому что нельзя покорить космос, не имея собственную ракету-носитель. Мы договорились с Испанией, Италией и Германией по этим инициативам», - отметил он.

На европейском космодроме Куру во Французской Гвиане проводятся запуски российской ракеты «Союз-СТ» в рамках сотрудничества ESA и «Роскосмоса».

Применительно к условиям эксплуатации в Гвианском космическом центре ракеты-носители «Союз-2» доработали в части безопасности (прием команд с Земли на прекращение полета), системы телеизмерений (дециметровый диапазон частот с европейской структурой кадра телеметрии) и стойкости к повышенной влажности, морской транспортировке - ракеты-носители «Союз СТ-А» и «Союз-СТ-Б». На ракете применяется головной обтекатель диаметром 4,11 м.