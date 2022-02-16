РФ ожидает от Венесуэлы ТЭО по проекту реконструкции ж/д линии

Россия изучает возможность участия в проекте восстановления железнодорожной магистрали в Венесуэле.

«Министерства транспорта двух стран провели переговоры по поводу возможного участия ОАО «РЖД» в проекте реконструкции железнодорожной линии «Пуэрто-Кабельо - Ла-Энкрусихада» в Венесуэле. Ожидаем от венесуэльской стороны технико-экономическое обоснование проекта, а также информацию об объемах необходимых инвестиций», - сообщил заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев на встрече вице-премьера РФ Юрия Борисова с вице-президентом Венесуэлы по вопросам экономики, министром нефти Тареком Эль-Айссами.

Кроме того, стороны обсуждают возможную локализацию в Венесуэле сборочного производства продукции ПАО «КАМАЗ», добавил он.