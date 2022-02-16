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Дальнее зарубежье 16.02.2022 23:10

Швейцария с четверга отменяет большинство коронавирусных ограничений, в том числе QR-коды

Федеральный совет (правительство) Швейцарии принял решение об отмене с 17 февраля большинства ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщается в среду на сайте кабинета министров страны.

«Начиная с четверга более не будет обязательным ношение масок и предъявление сертификатов COVID-19 для посещения магазинов, ресторанов, культурных объектов, а также других общественных мест и мероприятий», - говорится в официальном сообщении Федерального совета Швейцарии.

«Требование носить маски на рабочем месте и рекомендация работать из дома также будут отменены», - поясняется в сообщении.

«Швейцария предпринимает решительный и важный шаг к возвращению к нормальной жизни», - заявил президент Швейцарии Иньяцио Кассис.

Более того, правительство также отменяет ограничения на количество участников крупных мероприятий.

До конца марта остаются обязательными только две ограничительные меры: ношение масок в общественном транспорте, а также пятидневный карантин при положительном тесте на наличие COVID-19.

Тем не менее, власти пояснили, что жителям страны продолжат выдавать сертификаты COVID-19, признанные Европейским союзом, чтобы они могли выехать за границу.

Возможность отмены ограничений власти связывают в том числе с высоким уровнем иммунизации населения против коронавируса. В Швейцарии по меньшей мере одну вакцину против COVID-19 сделали более 70% населения.

С момента начала пандемии в стране было зарегистрировано более 2,6 млн случаев заражения коронавирусом. Более 13,1 тыс. пациентов умерли из-за последствий заражения вирусом, 1,7 млн полностью вылечились.

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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, КОРОНАВИРУС, ОГРАНИЧЕНИЯ, ОТМЕНА


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