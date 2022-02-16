Швейцария с четверга отменяет большинство коронавирусных ограничений, в том числе QR-коды

Федеральный совет (правительство) Швейцарии принял решение об отмене с 17 февраля большинства ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщается в среду на сайте кабинета министров страны.
«Начиная с четверга более не будет обязательным ношение масок и предъявление сертификатов COVID-19 для посещения магазинов, ресторанов, культурных объектов, а также других общественных мест и мероприятий», - говорится в официальном сообщении Федерального совета Швейцарии.
«Требование носить маски на рабочем месте и рекомендация работать из дома также будут отменены», - поясняется в сообщении.
«Швейцария предпринимает решительный и важный шаг к возвращению к нормальной жизни», - заявил президент Швейцарии Иньяцио Кассис.
Более того, правительство также отменяет ограничения на количество участников крупных мероприятий.
До конца марта остаются обязательными только две ограничительные меры: ношение масок в общественном транспорте, а также пятидневный карантин при положительном тесте на наличие COVID-19.
Тем не менее, власти пояснили, что жителям страны продолжат выдавать сертификаты COVID-19, признанные Европейским союзом, чтобы они могли выехать за границу.
Возможность отмены ограничений власти связывают в том числе с высоким уровнем иммунизации населения против коронавируса. В Швейцарии по меньшей мере одну вакцину против COVID-19 сделали более 70% населения.
С момента начала пандемии в стране было зарегистрировано более 2,6 млн случаев заражения коронавирусом. Более 13,1 тыс. пациентов умерли из-за последствий заражения вирусом, 1,7 млн полностью вылечились.
Алиев и Дуда обсудили азербайджано-польские отношения и Украину
Лавров и Байрамов уделили в разговоре особое внимание ситуации на Южном Кавказе - МИД РФ
Байрамов и Лавров обсудили выполнение трехсторонних заявлений и Украину
Азербайджан и РФ увеличили в 2021г товарооборот продукции АПК и продовольствия до $1,3 млрд
Минфин: рекордные доходы Газпрома уравновешиваются огромными расходами по газификации
В Азербайджане суточный рост случаев COVID-19
Таиланд одобрил российскую вакцину Спутник Лайт для въезда в страну
Бангкок официально сменит название на Крунг Тхеп Маха Накхон
Джонсон призвал Европу сократить зависимость от энергоносителей из РФ
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Агджабединском районе страны
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Агдамском районе страны
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Банк Республика будет размещать облигации на сумму 15 миллионов манатов с доходностью 8,5%
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров