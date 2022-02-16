Россия и Венесуэла рассматривают возможность возобновления поставок российской пшеницы

Россия и Венесуэла обсуждают возможность возобновления поставок российской пшеницы. Данный вопрос рассматривался на встрече вице-премьера РФ Юрия Борисова с вице-президентом Венесуэлы по вопросам экономики, министром нефти Тареком Эль-Айссами. В настоящее время прорабатываются варианты осуществления закупок российского зерна по линии частных компаний Венесуэлы. Также стороны обсудили возможность взаимных поставок растительной, животной и рыбной продукции на рынки двух стран.

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