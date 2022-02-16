Власти ФРГ решили постепенно снимать коронавирусные ограничения

Власти Германии начнут постепенный отказ от общественных ограничений для подавления пандемии коронавируса, соответствующее решение было принято в среду на совещании федеральных и региональных властей.
Согласно документу, до 20 марта ограничения будут поэтапно сниматься. Сперва привитым и выздоровевшим разрешат собираться большими группами, правило 2G - допуск в магазины только при наличии сертификата вакцинации или справки о выздоровлении от коронавируса - тоже планируют отменить.
Кроме этого, планируется разрешить работу ночных клубов и разрешить проведение крупных мероприятий с большим количеством посетителей.
В Германии в настоящее время действуют ограничения - все точки общественной жизни могут посещаться только в масках, в магазины можно зайти в маске и при наличии сертификата вакцинации или справки о перенесенном коронавирусе. Некоторые рестораны в дополнение к сертификату и справке требуют свежий негативный тест на коронавирус, который можно сделать бесплатно.
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