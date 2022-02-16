Азербайджан и РФ увеличили в 2021г товарооборот продукции АПК и продовольствия до $1,3 млрд

Вице-премьеры Азербайджана и РФ Шахин Мустафаев и Алексей Оверчук провели встречу в формате видеоконференции.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на пресс-службу правительства РФ, вице-премьеры обсудили широкий круг вопросов торгово-экономического сотрудничества, уделив особое внимание промышленности, энергетике, транспорту, сферам сельского хозяйства и пищевой безопасности, финансово-банковскому и межрегиональному взаимодействию.

Оверчук отметил поступательное укрепление договорно-правовой базы двусторонних отношений и последовательную реализацию Плана действий по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества до 2024 года.

«В ходе встречи было подчеркнуто, что двустороннее торгово-экономическое сотрудничество находится на высоком уровне и обладает серьезным потенциалом для дальнейшего укрепления. За январь – ноябрь 2021 года во взаимной торговле России и Азербайджана зафиксирован рост на 14,4% по сравнению с 2020 годом. Общий объём составил $2,9 млрд. Российский экспорт – $2 млрд, импорт – $914,1 млн», - подчеркивается в информации.

Мустафаев и Оверчук отметили также важность развития межрегионального сотрудничества. В качестве ключевой площадки для диалога на этом уровне был обозначен формат Российско-Азербайджанского межрегионального форума. 11-й межрегиональный форум запланирован к проведению в 2022 году.

«В вопросах взаимодействия в сфере электроэнергетики стороны отметили большой потенциал для дальнейшего сотрудничества в нефтегазовом секторе и в области возобновляемых источников энергии. При обсуждении взаимодействия в области транспорта особое внимание было уделено вопросам развития проекта международного транспортного коридора «Север – Юг», - отмечается в информации.

Стороны рассмотрели также вопросы развития сотрудничества в сфере сельского хозяйства и пищевой безопасности. Отмечено, что продовольственные товары и сельскохозяйственная продукция занимают лидирующие позиции во взаимной торговле РФ и Азербайджана. Товарооборот сельскохозяйственной продукции и продовольствия между странами в 2021 году увеличился на 3,4% по сравнению с показателями 2020 года и составил $1,3 млрд. Положительную динамику демонстрировали обе стороны. Российский экспорт вырос на 3%, импорт – на 4% по сравнению с предыдущим годом.

Российско-азербайджанские агропромышленные связи занимают важное место в системе внешнеэкономических отношений. В феврале 2022 года в рамках проекта «Агроэкспресс» по доставке грузов с помощью ускоренных поездов запущен первый грузовой поезд с плодоовощной продукцией из Азербайджана в Россию.

«Стороны подтвердили готовность к продолжению конструктивного диалога, направленного на укрепление российско-азербайджанских отношений по всем направлениям сотрудничества», - подчеркивает пресс-служба правительства РФ.

А.Азизов