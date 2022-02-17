МИД Великобритании: Трасс в Киеве подтвердит поддержку Украины и призовет РФ к диалогу

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в ходе предстоящего визита в Киев намерена подтвердить поддержку Украины и предупредить Москву о последствиях в случае обострения ситуации, сообщил британский МИД.
Трасс проведет переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, выступит с речью в Киеве, где она предупредит Россию о последствиях в случае "вторжения" на украинскую территорию.
"Мы предельно ясны - если они (Россия - ИФ) решат продолжить идти по пути агрессии, это будет иметь серьезные последствия, приведет к серьезным экономическим издержкам для России и превращению ее в изгоя", - говорится в выдержках из выступления, опубликованных ее офисом.
В то же время министр скажет, что она "призывает Россию встать на путь дипломатии, мы готовы к разговору".
СМИ, комментируя предстоящий визит, отмечают, что Соединенные Штаты и НАТО заявили о том, что не верят российским заявлениям об отводе войск от украинской границы. В Вашингтоне и Лондоне утверждают, что Москва якобы продолжает наращивание сил и средств.
Инвестиции 5 резидентов Агдамского промпарка оцениваются около 37 млн манатов
Азербайджан и Польша весной проведут заседание МПК по экономсотрудничеству
Iveco планирует организовать центр техобслуживания в Восточном Зангезуре
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по приобретению интерактивной панели
Казахстан в I квартале предоставит Газпрому расчеты о необходимых объемах газа для севера и востока страны
Банки в Азербайджане в четверг на валютном аукционе приобрели $48,5 млн
Ростуризм разъяснил правила въезда иностранных туристов в Россию
Вьетнам откроется для привитых иностранных туристов с 15 марта
Число браков в Азербайджане в 2021г увеличилось на 59,3%, разводов – на 17,5%
Джонсон призвал Европу сократить зависимость от энергоносителей из РФ
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Агджабединском районе страны
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Агдамском районе страны
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Банк Республика будет размещать облигации на сумму 15 миллионов манатов с доходностью 8,5%
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров