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Дальнее зарубежье 17.02.2022 11:27

МИД Великобритании: Трасс в Киеве подтвердит поддержку Украины и призовет РФ к диалогу

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в ходе предстоящего визита в Киев намерена подтвердить поддержку Украины и предупредить Москву о последствиях в случае обострения ситуации, сообщил британский МИД.

Трасс проведет переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, выступит с речью в Киеве, где она предупредит Россию о последствиях в случае "вторжения" на украинскую территорию.

"Мы предельно ясны - если они (Россия - ИФ) решат продолжить идти по пути агрессии, это будет иметь серьезные последствия, приведет к серьезным экономическим издержкам для России и превращению ее в изгоя", - говорится в выдержках из выступления, опубликованных ее офисом.

В то же время министр скажет, что она "призывает Россию встать на путь дипломатии, мы готовы к разговору".

СМИ, комментируя предстоящий визит, отмечают, что Соединенные Штаты и НАТО заявили о том, что не верят российским заявлениям об отводе войск от украинской границы. В Вашингтоне и Лондоне утверждают, что Москва якобы продолжает наращивание сил и средств.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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