Глава грузинского Минобороны встретился в Брюсселе с председателем военного комитета НАТО

Находящийся в Брюсселе с визитом министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе в среду встретился с председателем Военного комитета НАТО адмиралом Робертом Бауэром, сообщает пресс-служба грузинского минобороны.

Бурчуладзе находится в Брюсселе в рамках запланированного на четверг заседания министров обороны стран-членов НАТО, на которое он был приглашен вместе с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

По информации пресс-службы, министр поблагодарил Бауэра за поддержку суверенитета, территориальной целостности Грузии и на пути интеграции Грузии в НАТО.

Пресс-служба отмечает, что министр отметил на встрече, что "на фоне растущей военной агрессии со стороны России в регионе" важное значение имеет твердая позиция НАТО и соблюдение принципа "открытых дверей" альянса.

Сообщается, что на встрече с адмиралом Бауэром Бурчуладзе рассказал о ходе процесса трансформации обороны, усиления при активном сотрудничестве с НАТО и стратегическими партнерами оборонных возможностей Грузии, а также создания совместимых с альянсом сил обороны.

Как сказано в сообщении, на встрече стороны также обсудили запланированные в марте текущего года совместные учения НАТО-Грузии, которые Грузия примет уже в третий раз.

"Также в ходе разговора было обращено внимание на участие Грузии в стратегических дискуссиях по Черному морю и на значительную контрибуцию Грузии в международные миссии", - заявляют в пресс-службе.

Как ранее сообщала пресс-служба грузинского минобороны, в Грузии в марте пройдут совместные с НАТО командно-штабные учения NATO-GEO EX 2022, участие в которых примут военнослужащие более 20 стран-членов НАТО и партнеров альянса.