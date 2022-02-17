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Дальнее зарубежье 17.02.2022 12:01

Байден и Шольц обсудили вопрос об усилении восточного фланга НАТО в случае нападения РФ на Украину - Белый дом

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили украинский кризис и рассмотрели вопрос усиления восточного фланга НАТО на случай "вторжения" России на Украину, сообщает Белый дом.

"Они подтвердили свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины и подчеркнули важность продолжения трансатлантической координации в области дипломатии и мер сдерживания, а также укрепления восточного фланга НАТО в случае дальнейшего вторжения России на Украину", - говорится в сообщении.

Отмечается, что два лидера также обсудили проведенные ими ранее беседы с президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским относительно "продолжающегося наращивания Россией военного присутствия на границах с Украиной".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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