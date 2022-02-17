Marriott планирует продолжить сокращение долга - на сотни миллионов долларов в 2022г

Американская Marriott International, оператор крупнейшей в мире гостиничной сети, планирует сократить долг на сотни миллионов долларов в этом году и рассматривает возможные варианты для долговых обязательств на общую сумму $1,5 млрд с погашением до 2024 года, сообщила CFO компании Лини Оберг, ее слова приводит Wall Street Journal.
Чистый долг Marriott в конце 2021 года составлял $8,7 млрд против $9,5 млрд годом ранее, сообщает WSJ.
Соотношение чистого долга Marriott к EBITDA составило в конце 2021 года 4,3, что ниже показателя на завершение 2019 года - 4,5, отметил Дэн Васиолек, эксперт информационно-аналитической компании Morningstar.
В последние годы Marriott увеличила средневзвешенный срок погашения долгов, отметила Оберг. Кроме того, компания сократила расходы на обслуживание долга: в последнем квартале 2021 года она израсходовала на эти цели $91 млн, то за аналогичный период 2020-го - $105 млн, снижение Оберг объясняет это сокращением долга компании.
Marriott проделала "довольно хорошую работу по увеличению сроков погашения и воспользовалась тем, что были низкие ставки", считает Ричард Хайтауэр, аналитик международной консалтинговой компании Evercore ISI.
Выручка Marriott в 2021 году выросла на 31% по сравнению с минувшим годом, до $13,86 млрд, при этом в четвертом квартале компания вернулась на прибыльный уровень. Ее чистая прибыль составила $468 млн, или $1,42 в расчете на акцию, по сравнению с убытком в $164 млн, или 50 центов на акцию, за четвертый квартал 2020 года.
Marriott может возобновить выплату дивидендов или прибегнуть к выкупу акций в этом году, если не произойдет существенного замедления темпов восстановления мировой экономики, пострадавшей во время пандемии COVID-19, отметил исполнительный директор компании Энтони Капуано. Marriott приостановила выплату квартальных дивидендов в марте 2020 года и не выкупала акции с первого квартала 2020 года.
Marriott International управляет около 8 тыс. гостиниц в 139 странах мира под 30 брендами. В число наиболее известных гостиничных сетей компании входят Ritz Carlton, Courtyard, Residence Inn, Marriott, St. Regis, Le Meridien, Sheraton, Four Points.
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