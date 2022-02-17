Российские военные провели учение в Таджикистане по защите системы ПВО С-300 от воздушной разведки

Специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 201-й военной базы РФ отработали на учении в Таджикистане прикрытие позиций системы ПВО С-300ПС от воздушной разведки условного противника, сообщил Центральный военный округ (ЦВО) в четверг.

"По замыслу, военнослужащие в ходе проведения радиоэлектронной разведки на полигоне "Ляур" обнаружили движение неопознанного самолета-разведчика, направляющегося в сторону стартовой площадки С-300ПС. Для визуальной защиты расчеты комплексов "Поле-21" и Р-330 вышли в указанный район и развернули мобильные средства радиоэлектронного подавления", - говорится в сообщении пресс-службы округа.

По данным военных, в результате постановки помех были нарушены каналы управления и сбора информации средств разведки условного противника, использующих привязку к глобальным радионавигационным и спутниковым системам.

Также на учении военнослужащие отработали задачи по пеленгованию и анализу сигналов источников радиоизлучений в рабочем диапазоне частот.

"Все учебно-боевые задачи по организации защиты площадки С-300ПС отрабатывались на основе опыта современных военных конфликтов", - отметили в ЦВО.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами (входит в Центральный военный округ). Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее составе - мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.