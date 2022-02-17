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СНГ 17.02.2022 11:28

Токаев поручил повысить обороноспособность Казахстана

Президент - верховный главнокомандующий Вооруженными силами Казахстана Касым-Жомарт Токаев в четверг заслушал отчет главы Минобороны Руслана Жаксылыкова о проводимой оборонным ведомством работе по реформированию казахстанской армии, сообщила пресс-служба главы государства.

"Президент указал на необходимость обеспечения комплексного и системного развития Вооруженных сил и поддержания их боеготовности на требуемом уровне, а также дал ряд поручений, направленных на дальнейшее повышение обороноспособности страны", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента.

Глава Минобороны рассказал президенту о реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности решения задач по обеспечению военной безопасности государства, в том числе в рамках формирования Сил специальных операций.

Также он доложил о текущей ситуации с укомплектованностью личного состава, состоянии вооружения и военной техники, наличии запасов материально-технических средств.

"Военным ведомством принимаются меры по техническому перевооружению войск во взаимодействии с отечественным оборонно-промышленным комплексом", - отмечается в сообщении.

Жаксылыков проинформировал президента о ходе реализации национального проекта "Безопасная страна" и исполнении поручений по совершенствованию структуры, состава Вооруженных сил и подготовки войск, дальнейшему внедрению цифровизации, развитию военной инфраструктуры, повышению престижа и привлекательности воинской службы.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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