На границе Белоруссии с Литвой и Польшей сохраняется очередь из более чем 5 тысяч грузовиков

Литва и Польша на границе с Белоруссией по-прежнему оформляют грузовые фуры в замедленном режиме, в результате чего сохраняется большая очередь грузовиков.
"В Литву проследовало 63% грузовиков от установленной нормы. Больше всего фур находится на маршруте через Лаворишкес (Котловка). Польские контрольные службы оформили 64% транспортных средств от установленной нормы. Наибольшее скопление фур фиксируется в направлении Кукурыки (Козловичи)", - говорится в сообщении Госпогранкомитета Белоруссии республики в четверг.
По данным ведомства, в пунктах пропуска на границе Белоруссии со странами ЕС в очередях стоит более 5,2 тыс. фур. То есть размеры очередей за последние три дня не изменились.
При этом латвийская сторона осуществляла пропуск грузового транспорта без задержек.
"Длительное ожидание въезда в страны ЕС фиксируется и при выезде из России - на въезд в Латвию и Литву (из Калиниградской области)", - констатируют в Госпогранкомитете Белоруссии.
Инвестиции 5 резидентов Агдамского промпарка оцениваются около 37 млн манатов
Азербайджан и Польша весной проведут заседание МПК по экономсотрудничеству
Iveco планирует организовать центр техобслуживания в Восточном Зангезуре
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по приобретению интерактивной панели
Казахстан в I квартале предоставит Газпрому расчеты о необходимых объемах газа для севера и востока страны
Банки в Азербайджане в четверг на валютном аукционе приобрели $48,5 млн
Ростуризм разъяснил правила въезда иностранных туристов в Россию
Вьетнам откроется для привитых иностранных туристов с 15 марта
Число браков в Азербайджане в 2021г увеличилось на 59,3%, разводов – на 17,5%
Джонсон призвал Европу сократить зависимость от энергоносителей из РФ
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Агджабединском районе страны
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Агдамском районе страны
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Банк Республика будет размещать облигации на сумму 15 миллионов манатов с доходностью 8,5%
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров