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Дальнее зарубежье 17.02.2022 13:01

На границе Белоруссии с Литвой и Польшей сохраняется очередь из более чем 5 тысяч грузовиков

Литва и Польша на границе с Белоруссией по-прежнему оформляют грузовые фуры в замедленном режиме, в результате чего сохраняется большая очередь грузовиков.

"В Литву проследовало 63% грузовиков от установленной нормы. Больше всего фур находится на маршруте через Лаворишкес (Котловка). Польские контрольные службы оформили 64% транспортных средств от установленной нормы. Наибольшее скопление фур фиксируется в направлении Кукурыки (Козловичи)", - говорится в сообщении Госпогранкомитета Белоруссии республики в четверг.

По данным ведомства, в пунктах пропуска на границе Белоруссии со странами ЕС в очередях стоит более 5,2 тыс. фур. То есть размеры очередей за последние три дня не изменились.

При этом латвийская сторона осуществляла пропуск грузового транспорта без задержек.

"Длительное ожидание въезда в страны ЕС фиксируется и при выезде из России - на въезд в Латвию и Литву (из Калиниградской области)", - констатируют в Госпогранкомитете Белоруссии.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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