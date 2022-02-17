В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум

С 24 по 26 марта 2022 года в Ташкенте состоится первый Ташкентский международный инвестиционный форум (ТМИФ).
В данном мероприятии ожидается участие глав и представителей официальных структур, крупных инвестиционных, финансово-экономических организаций и компаний зарубежных стран, в том числе из Азербайджана, заинтересованных в интеграции на динамично развивающийся рынок Узбекистана.
ТМИФ – это новая площадка для центральноазиатского региона, в формате которой инвестиционный потенциал Узбекистана будет представлен международному инвестиционному и деловому сообществу.
В ходе Форума будут обсуждены созданные в стране условия для развития бизнеса, транспортной инфраструктуры, «зеленой» энергетики, финансового рынка, а также предоставляемые льготы и преференции для привлечения инвестиций в туризм, производство строительных материалов, текстильной и кожевенной продукции, сельское хозяйство и др.
Планируется организовать экскурсию участников Форума на ведущие промышленные предприятия, созданные в указанных свободных экономических зонах страны.
В рамках ТМИФ участники мероприятия также посетят исторические города Узбекистана – Самарканд, Бухару и Хиву.
Посещение Форума будет интересным и полезным для иностранных партнеров, намеревающихся развивать бизнес в Узбекистане и далее в других странах центральноазиатского региона.
Регистрация для участия на форуме доступна на сайтеwww.iift.uz.
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