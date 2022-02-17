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СНГ 17.02.2022 12:16

В РФ за сутки COVID-19 заболели более 180 тыс. человек, госпитализированы 18 тыс.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 180 тыс. 622 случая, что на 1,3 тыс. больше, чем днем ранее, госпитализированы за сутки 18 тыс. 90 человек, скончались от COVID-19 - 790 человек, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

"По состоянию на 17 февраля в РФ выявлено 180 622 новых случая COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 18 090 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 7,6%", - сообщили в оперштабе.

Снижение количества госпитализаций отмечено в 58 регионах, увеличение госпитализаций произошло в 27 субъектах РФ, уточнили в оперштабе.

Умерли за сутки от COVID-19 790 человек. Рост смертности в РФ отмечается третьи сутки подряд. Накануне сообщалось о 748 умерших, во вторник - о 704 скончавшихся от коронавируса, в понедельник, 14 февраля, - о 683.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 179 тыс. 284 заболевших, число новых случаев COVID-19 выросло на 1 тыс. 338.

Как сообщила 26 января вице-премьер Татьяна Голикова, "омикрон"-штамм в РФ стал доминирующим. По данным оперативного штаба, он обнаружен во всех субъектах РФ.

"Выздоровело за сутки 185 082 человек, или на 7,3% больше по сравнению с 16 февраля" - сообщили в четверг в оперштабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 14 млн 840 тыс. 502 случая коронавирусной инфекции, 343 тыс. 173 умерших и 11 млн 828 тыс. 475 выписанных.

Резкий рост заболеваемости коронавирусом в РФ начался 13 января, когда за сутки было выявлено 21 тыс. 155 заболевших, 12 января сообщалось о 17 тыс. 946 заболевших. Затем ежедневно число новых случаев за сутки продолжало расти, резкий прирост был зафиксирован 21 января, когда число заболевших увеличилось более чем на 10 тыс. за сутки по сравнению с данными оперштаба, опубликованными 20 января.

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Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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