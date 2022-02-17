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Внешняя политика 17.02.2022 12:39

Азербайджан и Польша весной проведут заседание МПК по экономсотрудничеству

Очередное заседание азербайджано-польской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству состоится в мае текущего года, заявил агентству "Интерфакс-Азербайджан" посол Польши в Баку Рафал Поборски.

«В настоящее время идет подготовка к проведению заседания МПК. Оно (заседание – ИФ) ожидается в мае», - сказал Поборски.

В последний раз заседание МПК проводилось в декабре 2016 года в Варшаве. Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр по чрезвычайным ситуациям.

Х.Насирзаде

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Тэги: ПОЛЬША, МПК


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