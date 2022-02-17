Азербайджан и Польша весной проведут заседание МПК по экономсотрудничеству

Очередное заседание азербайджано-польской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству состоится в мае текущего года, заявил агентству "Интерфакс-Азербайджан" посол Польши в Баку Рафал Поборски.
«В настоящее время идет подготовка к проведению заседания МПК. Оно (заседание – ИФ) ожидается в мае», - сказал Поборски.
В последний раз заседание МПК проводилось в декабре 2016 года в Варшаве. Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр по чрезвычайным ситуациям.
Х.Насирзаде
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