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Карабах 17.02.2022 13:08

Инвестиции 5 резидентов Агдамского промпарка оцениваются около 37 млн манатов

Инвестиции пяти компаний, получивших статус резидента Агдамского промышленного парка (АПП), составят 36,6 млн манатов.

В настоящее время статус резидента АПП получили 5 компаний: «Dadash-N», «Veliev», «Smartpoint», «Ag tekstil» и «Ram Beynelxalq Neqliyyat ve Ticaret».

Компания «Dadash-N» построит на территории промпарка предприятие по производству синтетических ковров. Мощность предприятия с инвестициями в 9,5 млн манатов составит более 1 млн кв. метров ковров. На предприятии будет открыто 60 постоянных рабочих мест.

Компания «Veliev» построит предприятие по производству железобетонной продукции. Инвестиции в предприятие составят 2,5 млн манатов. На предприятии будут производиться железобетонные опоры для мостов, жилых и промышленных зданий, напольные панели, заборы и т.д. Годовая мощность предприятия составит 200 тыс. кв. метров железобетонной продукции.

Компания Smartpoint», построит предприятие по производству фонарных столбов и других устройств, работающих на альтернативных и возобновляемых источниках энергии (в основном солнечной энергии), в ближайшее время приступит к работам по проектированию. Предприятие будет выпускать 21 тыс. фонарных столбов и других устройств мощностью 40 мегаватт в год. В рамках проекта будут использоваться турецкие и итальянские технологии. Будет создано 80 постоянных рабочих мест. Площадь предприятия составит 1,3 га. Инвестиционная стоимость проекта составляет 9,1 млн манатов. Помимо реализации продукции на внутреннем рынке, планируется экспорт продукции в Грузию, Казахстан и Узбекистан.

Компания «Ag tekstil» построит предприятие по пошиву униформы, спецодежды и одежды индивидуального пошива. Будет создано 110 постоянных рабочих мест. Площадь предприятия составит 1 га. Инвестиционная стоимость проекта составляет 5,5 млн манатов.

Компания «Ram Beynelxalq Neqliyyat ve Ticaret» построит предприятие по производству полимерной продукции в частности больших мешков и крупногабаритных пластиковых контейнеров. Будет создано 500 постоянных рабочих мест. Площадь предприятия составит 3 га. Инвестиционная стоимость проекта составляет 10 млн манатов. Помимо реализации продукции на внутреннем рынке, планируется экспорт продукции в Европу и страны СНГ.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 мая 2021 года подписал указ о создании Агдамского промышленного парка на территории площадью 190 га. На территории парка планируется создание предприятий по производству строительных материалов, упаковки продукции АПК, производства консервированной продукции, мясомолочной продукции, вина, кормов, удобрений и др. продукции.

Инвестиции в создание предприятий на территории Агдамского промышленного парка в среднесрочный и долгосрочный период оцениваются в 100 млн манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АГДАМ, ПРОМПАРК, ИНВЕСТИЦИИ


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