Британские инструкторы завершили тренировку военных на Украине

Британские военные инструкторы завершили тренировки украинских военных и покинули Украину, сообщает в четверг The Guardian со ссылкой на заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи.

"На украинской территории остается небольшая группа военных, задача которой - обеспечивать безопасность нашего посла и ее сотрудников", - заявил он.

"В остальном, все наши операции по подготовке украинцев завершены, и мы с самого начала ясно заявляли, что Великобритания не будет участвовать в каком бы то ни было конфликте на Украине", - добавил Хиппи.

The Guardian отмечает, что ранее Лондон, обеспокоенный напряженной обстановкой в районе украинско-российской границы, поставил Киеву вооружение, а также направил военных инструкторов.