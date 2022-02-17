Британские инструкторы завершили тренировку военных на Украине

Британские военные инструкторы завершили тренировки украинских военных и покинули Украину, сообщает в четверг The Guardian со ссылкой на заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи.
"На украинской территории остается небольшая группа военных, задача которой - обеспечивать безопасность нашего посла и ее сотрудников", - заявил он.
"В остальном, все наши операции по подготовке украинцев завершены, и мы с самого начала ясно заявляли, что Великобритания не будет участвовать в каком бы то ни было конфликте на Украине", - добавил Хиппи.
The Guardian отмечает, что ранее Лондон, обеспокоенный напряженной обстановкой в районе украинско-российской границы, поставил Киеву вооружение, а также направил военных инструкторов.
Представители ООН вскоре посетят Карабах и Восточный Зангезур - Андреева
CША в 2022г передадут Азербайджану оборудование на $250 тыс. для борьбы с контрабандой
ВВС Азербайджана отработали задачи по уклонению от средств ПВО и ведению воздушного боя
Азербайджан в январе увеличил экспорт газа на 44%, выручку - в 8 раз
Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе увеличилось в 2,5 раза
В Гусаре от отравления угарным газом скончались 5 человек, в том числе трое детей
Amazon и Visa урегулировали спор из-за комиссий при покупках
Джонсон призвал Европу сократить зависимость от энергоносителей из РФ
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Агджабединском районе страны
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Агдамском районе страны
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Получить кредит за 2 минуты? С Yelo Bank - легко!
В «Лаборатории Касперского» выявили самые распространенные методы интернет-мошенничества в Азербайджане
Банк Республика будет размещать облигации на сумму 15 миллионов манатов с доходностью 8,5%
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров