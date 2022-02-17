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Дальнее зарубежье 17.02.2022 18:06

Британские инструкторы завершили тренировку военных на Украине

Британские военные инструкторы завершили тренировки украинских военных и покинули Украину, сообщает в четверг The Guardian со ссылкой на заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи.

"На украинской территории остается небольшая группа военных, задача которой - обеспечивать безопасность нашего посла и ее сотрудников", - заявил он.

"В остальном, все наши операции по подготовке украинцев завершены, и мы с самого начала ясно заявляли, что Великобритания не будет участвовать в каком бы то ни было конфликте на Украине", - добавил Хиппи.

The Guardian отмечает, что ранее Лондон, обеспокоенный напряженной обстановкой в районе украинско-российской границы, поставил Киеву вооружение, а также направил военных инструкторов.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ВОЕННЫЕ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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