Часть боеприпасов может остаться в Белоруссии после совместных с Россией учений - Лукашенко

После совместного учения "Союзная решимость - 2022" в Белоруссии может остаться часть российских боеприпасов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Мы договорились - откровенно вам говорю, хоть должен был уклониться от ответа на этот вопрос: если нам нужны какие-то боеприпасы, чтобы их не таскать туда-сюда, мы их оставим здесь", - заявил Лукашенко журналистам в четверг после ознакомления с ходом белорусско-российского учения "Союзная решимость - 2022" на полигоне Осиповичский. Его слова передает госагентство БЕЛТА.
Россия и Белоруссия проводят проверку Вооруженных Сил реагирования Союзного государства. На первом этапе - по 9 февраля - прошла передислокация и создание группировок войск. На втором этапе - с 10 по 20 февраля - проводятся совместные учения "Союзная решимость-2022".
В учениях принимают участие ряд частей ВС Белоруссии, а также части Восточного военного округа, Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск России. В Белоруссию из России, в частности, передислоцированы истребители Су-35, системы ПВО большой дальности С-400 "Триумф", комплексы ПВО малой дальности "Панцирь-С".
В Белоруссии в учениях задействованы четыре полигона ("Обуз-Лесновский", "Осиповичский", "Брестский", "Гожский"), ряд участков местности, а также четыре аэродрома (в Барановичах, Лунинце, Лиде и Мачулищах).
В белорусском Генштабе ранее заявили, что по окончании учений российские военные покинут Белоруссию.
Представители ООН вскоре посетят Карабах и Восточный Зангезур - Андреева
CША в 2022г передадут Азербайджану оборудование на $250 тыс. для борьбы с контрабандой
ВВС Азербайджана отработали задачи по уклонению от средств ПВО и ведению воздушного боя
Азербайджан в январе увеличил экспорт газа на 44%, выручку - в 8 раз
Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе увеличилось в 2,5 раза
В Гусаре от отравления угарным газом скончались 5 человек, в том числе трое детей
Amazon и Visa урегулировали спор из-за комиссий при покупках
Джонсон призвал Европу сократить зависимость от энергоносителей из РФ
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Агджабединском районе страны
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Агдамском районе страны
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Получить кредит за 2 минуты? С Yelo Bank - легко!
В «Лаборатории Касперского» выявили самые распространенные методы интернет-мошенничества в Азербайджане
Банк Республика будет размещать облигации на сумму 15 миллионов манатов с доходностью 8,5%
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров