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Дальнее зарубежье 17.02.2022 17:27

Глава МИД Великобритании опасается, что напряженность близ Украины может сохраняться месяцами

Напряженность в районе границы России с Украиной может сохраняться месяцами, предположила в четверг глава британского МИД Лиз Трасс.

"У нас не должно быть иллюзий: Россия может затянуть все это на гораздо больше времени: на недели или месяцы, (...) стремясь подавить Украину и бросая вызов единству Запада. Речь идет об испытании нас на стойкость", - приводит слова Трасс британская пресса.

При этом глава МИД повторила, что Лондон пока не видит признаков отвода сил РФ от границы с Украиной.

The Guardian отмечает, что на этой неделе Трасс должна посетить Украину и Польшу, где встретится со своими коллегами, после чего примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности.

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