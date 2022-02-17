Во Франции видят необходимость обновить переставшую работать систему безопасности Европы

Система безопасности Европы практически устарела и требует обновления, а правил, регулирующих безопасность и стабильность, уже практически нет, заявил в интервью The Financial Times министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"В то время как Россия требует стабильности и гарантий, с нашей стороны есть также потребность в том же самом. Европе нужны гарантии безопасности и стабильности. Мы готовы говорить об этом, обо всем", - сказал Ле Дриан.

Он заявил, что в Европе "больше нет правил", регулирующих безопасность и стабильность, поскольку договоры о контроле над вооружениями "практически устарели или ничего не значат".

Ле Дриан обозначил трехэтапный подход к выходу из сложившегося кризиса: поддающийся проверке отвод российских сил от границ Украины, возобновление переговоров в рамках "минских договоренностей" и наконец - новая система безопасности в Европе.

Глава МИД Франции заявил, что "осторожно приветствует обнадеживающие заявления" об отводе войск и о дипломатическом подходе к разрешению кризиса. При этом он отметил, что по-прежнему сохраняет бдительность.

"Если эти признаки подтвердятся, это будет маленький шаг вперед. Но надо будет посмотреть, чем закончатся маневры в Белоруссии, например, чем закончатся маневры в Черном море и у украинских границ... Я как святой Фома (поверивший в то, что Христос воскрес, лишь когда сам в этом убедился - ИФ): хотелось бы верить в деэскалацию, но нам нужно увидеть реальные действия... Мы должны быть уверены, что видим не ротацию войск, а именно их отвод", - подчеркнул он.

Говоря о подходе президента Франции Эмманюэля Макрона к России, Ле Дриан отметил, что тот с момента своего избрания в 2017 году культивировал отношения с Россией, заявляя, что это великая европейская держава, у которой есть справедливая обеспокоенность вопросами безопасности. Ле Дриан сказал, что считает оправданным этот подход, поскольку Макрон стремился установить с президентом России Владимиром Путиным контакт, основанный на сочетании диалога и твердости, и при этом сохранять единство с союзниками в Европе и США.