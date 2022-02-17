В Азербайджан в январе импортированы легковушки стоимостью $49 млн

Импорт автотранспортных средств в Азербайджан в январе 2022 года составил 5 685 единиц общей стоимостью $68 млн 215,76 тыс. (рост на 27,6%), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

По сравнению с январем 2021 года число импортируемых автомобилей увеличилось на 22,5%.

По данным ГТК, наибольшее число ввезенных в республику за отчетный период автотранспортных средств пришлось на легковые автомобили и прочие моторные транспортные средства для перевозки пассажиров – 5 231 (рост на 23,4%) стоимостью $48 млн 996,72 тыс. (рост на 13,4%). В том числе, завезено 13 электрокаров на $505,4 тыс. и 1 137 единиц гибридных автомобилей на сумму $10 млн 270,96 тыс.

Кроме этого, в Азербайджан импортировано 366 единиц (спад на 0,3%) на $8 млн 877,15 тыс. (рост на 55%) моторных транспортных средств, предназначенных для грузоперевозок, 33 единиц моторных транспортных средств спецназначения (рост в 5,5 раза) на $3 млн 661,72 тыс.

Также за отчетный период в республику ввезено 55 единиц моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 или более человек (рост на 77,4%) на $6 млн 680,17 тыс.

Импорт автотранспортных средств в Азербайджан в 2021 году составил 91,194 тыс. единицы общей стоимостью $935 млн 225,33 тыс.

Б.Рустамбеков