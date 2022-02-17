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СНГ 17.02.2022 17:06

Пентагон собирает данные о происходящем в Донбассе - министр обороны США

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Пентагон следит за обострением ситуации в Донбассе и собирает данные о происходящем.

"Мы видели сообщения об обстрелах (Донбассе - ИФ), и они определено вызывают беспокойство. Мы все еще собираем информацию", - заявил Остин на пресс-конференции в четверг.

Он отметил, что в США продолжат внимательно следить за ситуацией в районе границы России и Украины, и напомнил, что, по мнению Вашингтона, российская сторона может попытаться спровоцировать кризисные ситуации в районе Украины.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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