Пентагон собирает данные о происходящем в Донбассе - министр обороны США

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Пентагон следит за обострением ситуации в Донбассе и собирает данные о происходящем.

"Мы видели сообщения об обстрелах (Донбассе - ИФ), и они определено вызывают беспокойство. Мы все еще собираем информацию", - заявил Остин на пресс-конференции в четверг.

Он отметил, что в США продолжат внимательно следить за ситуацией в районе границы России и Украины, и напомнил, что, по мнению Вашингтона, российская сторона может попытаться спровоцировать кризисные ситуации в районе Украины.