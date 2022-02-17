Представители ООН вскоре посетят Карабах и Восточный Зангезур - Андреева

Миссия ООН планирует визит на освобожденные территории Азербайджана (Карабах и Восточный Зангезур), сообщила резидент-координатор организации в Азербайджане Владанка Андреева.

«Представители ООН в скором времени посетят освобожденные территории Азербайджана и проведут там оценочную миссию», - сказала Андреева на встрече со спикером Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой в четверг.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Э.Шафиев