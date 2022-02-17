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ТЭК 17.02.2022 17:10

Выручка Азербайджана в январе от экспорта нефти увеличилась почти в 1,5 раза

Экспорт задекларированной нефти из Азербайджана в январе 2022 года составил 3 млн 505 тыс. 551,96 тонн (номенклатурный код 2709), что на 12,7% ниже показателя января прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

Общая стоимость экспортированной за отчетный период нефти составила $2 млрд 31 млн 435,6 тыс. (рост на 49,4%).

Доля нефти в общей структуре экспорта в январе 2022 года составила 65,81% (83,73% в январе 2021 года - ИФ).

Согласно подсчетам агентства «Интерфакс-Азербайджан» средняя цена на азербайджанскую нефть в январе 2022 года составляла $77,3 за баррель.

В январе покупателями азербайджанской нефти являлись 16 стран. Среди них, согласно данным ГТК, традиционно, главным покупателем остается Италия, на долю которой пришлось 50,1% всего экспорта "черного золота" за январь 2022 года.

Помимо Италии, в ТОП-3 покупателей вошли также Украина и Израиль.

В целом, азербайджанская нефть в основном поставлялась в страны Европы, хотя в числе постоянных покупателей остаются также Таиланд, Тунис, Турция. При этом в списке покупателей в январе отсутствуют Китай, Индия, Вьетнам, Хорватия, Франция, Беларусь, Канада, Индонезия и ряд других.

Структура экспорта нефти в январе 2022 года по основным странам-покупателям:

Страны

Объемы в тоннах

Выручка в тыс.,$

Италия

1 755328,23

1 037885,53

Украина

336716,20

196450,92

Израиль

266765,25

152 168.10

Великобритания

216909,17

125597,10

Чехия

163459,94

89192,64

Таиланд

138308,64

77843,82

Испания

132852,84

75689,23

Румыния

90527,47

54093,23

Германия

91762,54

50535,73

Ирландия

88077,58

50060,05

Португалия

81755,47

46300,03

Турция

80116,78

41364,46

Тунис

62890,17

34213,82

Россия

81,69

40,96

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: НЕФТЬ, ЭКСПОРТ, ВЫРУЧКА


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