Выручка Азербайджана в январе от экспорта нефти увеличилась почти в 1,5 раза

Экспорт задекларированной нефти из Азербайджана в январе 2022 года составил 3 млн 505 тыс. 551,96 тонн (номенклатурный код 2709), что на 12,7% ниже показателя января прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).
Общая стоимость экспортированной за отчетный период нефти составила $2 млрд 31 млн 435,6 тыс. (рост на 49,4%).
Доля нефти в общей структуре экспорта в январе 2022 года составила 65,81% (83,73% в январе 2021 года - ИФ).
Согласно подсчетам агентства «Интерфакс-Азербайджан» средняя цена на азербайджанскую нефть в январе 2022 года составляла $77,3 за баррель.
В январе покупателями азербайджанской нефти являлись 16 стран. Среди них, согласно данным ГТК, традиционно, главным покупателем остается Италия, на долю которой пришлось 50,1% всего экспорта "черного золота" за январь 2022 года.
Помимо Италии, в ТОП-3 покупателей вошли также Украина и Израиль.
В целом, азербайджанская нефть в основном поставлялась в страны Европы, хотя в числе постоянных покупателей остаются также Таиланд, Тунис, Турция. При этом в списке покупателей в январе отсутствуют Китай, Индия, Вьетнам, Хорватия, Франция, Беларусь, Канада, Индонезия и ряд других.
Структура экспорта нефти в январе 2022 года по основным странам-покупателям:
|
Страны
|
Объемы в тоннах
|
Выручка в тыс.,$
|
Италия
|
1 755328,23
|
1 037885,53
|
Украина
|
336716,20
|
196450,92
|
Израиль
|
266765,25
|
152 168.10
|
Великобритания
|
216909,17
|
125597,10
|
Чехия
|
163459,94
|
89192,64
|
Таиланд
|
138308,64
|
77843,82
|
Испания
|
132852,84
|
75689,23
|
Румыния
|
90527,47
|
54093,23
|
Германия
|
91762,54
|
50535,73
|
Ирландия
|
88077,58
|
50060,05
|
Португалия
|
81755,47
|
46300,03
|
Турция
|
80116,78
|
41364,46
|
Тунис
|
62890,17
|
34213,82
|
Россия
|
81,69
|
40,96
Н.Аббасова
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