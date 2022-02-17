Азербайджано-российский товарооборот в январе вырос на 30%

Товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам января 2022 года составил $207 млн 51,11 тыс., что на 29,6% больше показателя годом ранее, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК) Азербайджана.
По данным ГТК, на долю торговых операций с Россией пришлось 5,1% всего внешнеторгового оборота Азербайджана за январь 2022 года.
В отчетном периоде объем экспорта азербайджанской продукции в РФ составил $72 млн 502,4 тыс. (рост на 62,2%). В целом, на поставки в Россию пришлось 2,35% азербайджанского экспорта.
Импорт российской продукции в Азербайджан в январе составил $134 млн 548,71 тыс. (рост на 16,9%). В общем объеме импорта товаров в Азербайджан на долю поставок из России пришлось 13,8%.
Таким образом, по данным ГТК, отрицательное сальдо Азербайджана в экспортно-импортных отношениях с РФ в январе 2022 года составило $62 млн 46,31 тыс.
Как сообщалось ранее, по итогам 2021 года азербайджано-российский товарооборот составил $2 млрд 995 млн 131,31 тыс., что на 12,1% больше показателя 2020 года.
Б.Рустамбеков
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