Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9287 RUR   0.0224 GBR   2.3075 TRY   0.1249

Цена на нефть

16.02 $/bbl +/- WTI 93.66 +1.59 Brent 94.81 +1.53

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 17.02.2022 17:14

Азербайджано-российский товарооборот в январе вырос на 30%

Товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам января 2022 года составил $207 млн 51,11 тыс., что на 29,6% больше показателя годом ранее, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК) Азербайджана.

По данным ГТК, на долю торговых операций с Россией пришлось 5,1% всего внешнеторгового оборота Азербайджана за январь 2022 года.

В отчетном периоде объем экспорта азербайджанской продукции в РФ составил $72 млн 502,4 тыс. (рост на 62,2%). В целом, на поставки в Россию пришлось 2,35% азербайджанского экспорта.

Импорт российской продукции в Азербайджан в январе составил $134 млн 548,71 тыс. (рост на 16,9%). В общем объеме импорта товаров в Азербайджан на долю поставок из России пришлось 13,8%.

Таким образом, по данным ГТК, отрицательное сальдо Азербайджана в экспортно-импортных отношениях с РФ в январе 2022 года составило $62 млн 46,31 тыс.

Как сообщалось ранее, по итогам 2021 года азербайджано-российский товарооборот составил $2 млрд 995 млн 131,31 тыс., что на 12,1% больше показателя 2020 года.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ТОВАРООБОРОТ


Похожие новости


Азербайджано-российский товарооборот в 2021г достиг почти $3 млрд, экспорт Азербайджана увеличился на 30% Мишустин удовлетворен ростом товарооборота между РФ и Киргизией Азербайджан в январе-июне увеличил экспорт в РФ на 10% Азербайджан в январе-мае увеличил экспорт в РФ на 4,5% Россия и Азербайджан сумели сохранить товарооборот вопреки пандемии, а с начала года нарастили его - Мишустин Азербайджано-российский товарооборот в январе-апреле вырос на 4,4%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]