Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе увеличилось в 2,5 раза

Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе 2022 года составило $2 млрд 111 млн 817,41 тыс., что в 2,5 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

Согласно данным ГТК, за январь внешнеторговый оборот Азербайджана составил $4 млрд 61 млн 547,29 тыс. (рост на 68,4% по сравнению с январем 2021г - ИФ). При этом экспорт составил $3 млрд 86 млн 682,35 тыс. (рост в 1,9 раза), импорт - 974 млн 864,94 тыс. (рост на 23,8%).

В структуре экспорта основной объем пришелся на продукцию нефтегазового сектора (92,48%).

В структуре импорта на продовольственную продукцию пришлось 15,37%, табак и табачную продукцию - 0,54%, фармацевтическую продукцию - 4,8%, удобрения - 0,24%, пластмассы и изделия из них - 3,37%, древесину и продукцию из нее - 2,48%, одежду и аксессуары для одежды – 1,39%, черные металлы и изделия из них – 7,69%, машины, механизмы, электрические аппараты, оборудование и запчасти к ним – 20,91%, транспортные средства и запчасти – 19,71%, мебель - 0,79%, прочее - 23,25%.

Во внешнеторговых операциях было задействовано 3,683 тыс. государственных и частных предприятий, 5,157 тыс. физических лиц.

В отчетный период Азербайджан осуществлял торговые операции со 118 странами.

Основные операции при экспорте Азербайджан проводил с Италией (50,11% от общего экспорта), Турцией (9,42%), Украиной (6,47%), Израилем (5%), Великобританией (4,13%), Чехией (2,89%), Грецией (2,75%), Испанией (2,55%), Таиландом (2,52%) и Россией (2,35%).

Основные операции при импорте Азербайджан проводил с Турцией (15,77%), Китаем (14,47%), Россией (13,8%), Казахстаном (12,56%), Германией (4,94%), Украиной (3,67%), Ираном (3,6%), США (2,95%), Италией (2,13%) и Японией (1,92%).

Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в 2021 году составило $10 млрд 500 млн 884,43 тыс., что в 3,5 раза больше показателя 2020 года.

Х.Насирзаде