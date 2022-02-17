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ТЭК 17.02.2022 17:30

Азербайджан в январе увеличил экспорт газа на 44%, выручку - в 8 раз

Экспорт задекларированных на таможне объемов газа из Азербайджана за январь 2022 года составил 1 млрд 613 млн 199,82 тыс. кубометров, что на 44% выше показателя января прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

На поставки газа в отчетный период пришлось 26,02% от общего объема экспорта Азербайджана (в январе 2021 года – 6,16%).

Стоимость экспорта задекларированного газа из Азербайджана составила $803 млн 301,51 тыс. (рост в 8 раз).

При этом, ГТК вновь не публикует разбивку по странам, в которые экспортировался азербайджанский газ.

ГТК ведет статистику по экспорту на основе декларации. Декларация по проданному газу предоставляется после осуществления реальной продажи, а не в момент ее прокачки по трубопроводам.

Ранее трубопроводная компания TAP AG сообщала, что объем азербайджанского газа, экспортированного в Европу по TAP с 31 декабря 2020 года по 31 декабря 2021 года составил 8,1 млрд кубометров. Из указанного объема свыше 6,8 млрд кубометров поставлено в Италию, около 1,2 млрд кубометров - в Грецию и Болгарию.

Поставки азербайджанского газа по газопроводу TAP потребителям в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года.

Кроме того, азербайджанский газ также экспортируется в Турцию (по газопроводам TANAP и Южно-Кавказской трубопроводной магистрали, ЮКТМ) и Грузию (по ЮКТМ и по газопроводу Газимагомед-Газах).

Н.Аббасова

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Тэги: ГАЗ, ЭКСПОРТ, ВЫРУЧКА


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