Получить кредит за 2 минуты? С Yelo Bank - легко!

Срочно нужны деньги, но нет времени идти в банк? Вы устали от процесса регистрации, который называется «онлайн», но занимает часы, а иногда и дни? Yelo Bank предлагает полностью онлайн-кредит всем, кто срочно нуждается в деньгах. И для этого не нужно быть клиентом Yelo Bank-а. Любой желающий может получить полностью онлайн-кредит, просто загрузив мобильное приложение Yelo App.

Благодаря автоматизированной скоринговой системе оформление кредита в приложении Yelo App осуществляется без человеческого фактора, полностью онлайн. Благодаря этому процесс принятия решений происходит быстрее обычного, всего за 2 минуты. Клиент не приходит в банк даже для снятия средств. Одобренный кредит зачисляется напрямую на баланс карты Yelo, если она есть в наличии. Для тех, у кого нет карты Yelo, сумма кредита доставляется на адрес на балансе новой открытой карты совершенно бесплатно. Все, что вам нужно иметь во время доставки, это ваше удостоверение личности. Никаких дополнительных документов не требуется.

Что касается особенностей, то онлайн-кредит выдается без поручителя и всего под 13% годовых. Максимальный срок кредита суммой до 20 000 манатов составляет 48 месяцев. Помимо заказа кредита в приложении Yelo App также есть возможность произвести онлайн платеж по кредиту.

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Yelo Bank - яркий банкинг!