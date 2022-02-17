Зеленский посетил передовые позиции украинской армии в Донбассе

Во время рабочей поездки в Донецкую область президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции украинских военнослужащих на передней линии обороны, где продолжаются интенсивные обстрелы, сообщает в четверг Офис президента.

Отмечается, что Зеленский осмотрел образцы новейшего вооружения и военной техники, в том числе переносные противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin и NLAW, а также гранатомет М141.

"Владимир Зеленский также осмотрел передовые позиции и ознакомился с оперативно-тактической обстановкой в зоне ответственности подразделений ВСУ", - сказано в сообщении.