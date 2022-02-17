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СНГ 17.02.2022 17:43

Зеленский посетил передовые позиции украинской армии в Донбассе

Во время рабочей поездки в Донецкую область президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции украинских военнослужащих на передней линии обороны, где продолжаются интенсивные обстрелы, сообщает в четверг Офис президента.

Отмечается, что Зеленский осмотрел образцы новейшего вооружения и военной техники, в том числе переносные противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin и NLAW, а также гранатомет М141.

"Владимир Зеленский также осмотрел передовые позиции и ознакомился с оперативно-тактической обстановкой в зоне ответственности подразделений ВСУ", - сказано в сообщении.

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Тэги: УКРАИНА, ДОНБАСС, ЗЕЛЕНСКИЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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