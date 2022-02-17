Зеленский посетил передовые позиции украинской армии в Донбассе

Во время рабочей поездки в Донецкую область президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции украинских военнослужащих на передней линии обороны, где продолжаются интенсивные обстрелы, сообщает в четверг Офис президента.
Отмечается, что Зеленский осмотрел образцы новейшего вооружения и военной техники, в том числе переносные противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin и NLAW, а также гранатомет М141.
"Владимир Зеленский также осмотрел передовые позиции и ознакомился с оперативно-тактической обстановкой в зоне ответственности подразделений ВСУ", - сказано в сообщении.
Представители ООН вскоре посетят Карабах и Восточный Зангезур - Андреева
CША в 2022г передадут Азербайджану оборудование на $250 тыс. для борьбы с контрабандой
ВВС Азербайджана отработали задачи по уклонению от средств ПВО и ведению воздушного боя
Азербайджан в январе увеличил экспорт газа на 44%, выручку - в 8 раз
Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе увеличилось в 2,5 раза
В Гусаре от отравления угарным газом скончались 5 человек, в том числе трое детей
Amazon и Visa урегулировали спор из-за комиссий при покупках
Джонсон призвал Европу сократить зависимость от энергоносителей из РФ
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Агджабединском районе страны
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Агдамском районе страны
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Получить кредит за 2 минуты? С Yelo Bank - легко!
В «Лаборатории Касперского» выявили самые распространенные методы интернет-мошенничества в Азербайджане
Банк Республика будет размещать облигации на сумму 15 миллионов манатов с доходностью 8,5%
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров