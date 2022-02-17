В Гусаре от отравления угарным газом скончались 5 человек, в том числе трое детей

В городе Гусар (север Азербайджана) сегодня от угарного газа погибли пять человек, сообщается пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана.

«Тела Русифа Шихова, 1987 г.р., его жены Амины Шиховой, 1993 г.р., и троих их малолетних детей были обнаружены 17 февраля в одной из квартир многоквартирного дома по улице Г.Алиева», - отмечает ведомство.

По предварительной версии причиной их гибели стало отравление угарным газом.

По факту в Гусарской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 314.3 УК Азербайджана (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц).

Э.Шафиев