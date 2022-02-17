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Происшествия 17.02.2022 17:53

В Гусаре от отравления угарным газом скончались 5 человек, в том числе трое детей

В городе Гусар (север Азербайджана) сегодня от угарного газа погибли пять человек, сообщается пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана.

«Тела Русифа Шихова, 1987 г.р., его жены Амины Шиховой, 1993 г.р., и троих их малолетних детей были обнаружены 17 февраля в одной из квартир многоквартирного дома по улице Г.Алиева», - отмечает ведомство.

По предварительной версии причиной их гибели стало отравление угарным газом.

По факту в Гусарской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 314.3 УК Азербайджана (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц).

Э.Шафиев

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Тэги: ГЕНПРОКУРАТУРА, ГУСАР, ОТРАВЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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