Москва считает неприемлемыми требования вывести войска РФ из определенных районов ее собственной территории

Нарастающая военная активность НАТО у рубежей РФ вызывает тревогу, а ультимативные требования к России вывести войска из определенных районов ее собственной территории неприемлемы, говорится в письменном ответе РФ США по вопросу гарантий безопасности.

"Вызывает тревогу нарастающая военная активность США и НАТО непосредственно у российских рубежей, тогда как наши "красные линии" и коренные интересы в области безопасности, а также суверенное право России на их защиту, по-прежнему игнорируются", - отмечается в документе, распространенном в четверг.

Кроме того, убеждены в Москве, "ультимативные требования вывести войска из определенных районов на российской территории, сопровождаемые угрозами ужесточения санкций, неприемлемы и подрывают перспективы достижения реальных договоренностей".