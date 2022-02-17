Москва может принять меры военно-технического характера из-за неготовности США договариваться - документ

США не дали конструктивного ответа на предложения РФ по гарантиям безопасности, в отсутствие готовности США договариваться Москва может прибегнуть к мерам военно-технического характера, говорится в письменном ответе РФ США по предложениям в сфере безопасности.
"Констатируем, что американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности", - отмечается в документе, распространенном в четверг.
В нем также отмечается: "В отсутствие готовности американской стороны договариваться о твердых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности со стороны США и их союзников Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера".
Как разъясняют авторы документа, "речь идет об отказе от дальнейшего расширения НАТО, об отзыве "бухарестской формулы" о том, что "Украина и Грузия станут членами НАТО", и об отказе от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами Альянса, включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности, а также о возврате военных потенциалов, в том числе ударных, и инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 год". "Эти положения имеют для Российской Федерации принципиальное значение", - подчеркивается в документе.
Кроме того, в Москве констатируют, что "проигнорирован пакетный характер российских предложений, из которых намеренно выбраны "удобные" темы, которые, в свою очередь, "перекручены" в сторону создания преимуществ для США и их союзников". "Такой подход, как и сопутствующая риторика американских официальных лиц, подкрепляет обоснованные сомнения в том, что в Вашингтоне действительно привержены исправлению ситуации в области евробезопасности", - подчеркивают авторы документа.
Представители ООН вскоре посетят Карабах и Восточный Зангезур - Андреева
CША в 2022г передадут Азербайджану оборудование на $250 тыс. для борьбы с контрабандой
ВВС Азербайджана отработали задачи по уклонению от средств ПВО и ведению воздушного боя
Fitch отмечает возросшие риски жестких санкций в отношении РФ
Google планирует обновления настроек приватности вслед за Apple
НПЗ США начали искать альтернативы поставкам российской нефти на фоне геополитической напряженности
В Азербайджане спад случаев COVID-19
В Гусаре от отравления угарным газом скончались 5 человек, в том числе трое детей
Amazon и Visa урегулировали спор из-за комиссий при покупках
Джонсон призвал Европу сократить зависимость от энергоносителей из РФ
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Агджабединском районе страны
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Агдамском районе страны
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Получить кредит за 2 минуты? С Yelo Bank - легко!
В «Лаборатории Касперского» выявили самые распространенные методы интернет-мошенничества в Азербайджане
Банк Республика будет размещать облигации на сумму 15 миллионов манатов с доходностью 8,5%
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров