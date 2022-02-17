Президент США Джо Байден заявил, что возможность вторжения России на Украину является "очень высокой", сообщило в четверг агентство Bloomberg.
При этом он отметил, что есть вероятность полагать, что Россия вовлечена в акции "провокационного характера".
По данным Bloomberg, Байден добавил, что у него нет планов проводить телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.
В последние недели США, другие страны НАТО и Киев неоднократно заявляли о концентрации войск РФ у границы с Украиной и угрозе "российского вторжения". Россия последовательно опровергала эти утверждения.
Министерство обороны России во вторник сообщило, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования.
Однако США и НАТО заявили о том, что не верят российским заявлениям об отводе войск от украинской границы.
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