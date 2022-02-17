Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9287 RUR   0.0224 GBR   2.3075 TRY   0.1249

Цена на нефть

16.02 $/bbl +/- WTI 93.66 +1.59 Brent 94.81 +1.53

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 17.02.2022 19:01

Нефть теряет более 2,5% на новостях о переговорах с Ираном, Brent - $92,32 за баррель

Цены на нефть теряют более 2,5% в ходе торгов в четверг.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:28 подешевели на $2,49 (2,63%) - до $92,32 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) упала к этому времени на $2,58 (2,75%) - до $91,08 за баррель.

Давление на котировки оказывают ожидания того, что США и Иран смогут вскоре вернуться к ядерной сделке, которая откроет путь для иранской нефти на мировой рынок.

Накануне главный переговорщик со стороны Тегерана Али Багери Кани написал в Twitter, что в переговорах по ядерной программе Ирана стороны "ближе к соглашению, чем когда-либо".

По данным агентства Bloomberg, Иран также готовит почву в Азии для официального возврата на нефтяной рынок: представители госкомпании National Iranian Oil Co. провели встречу с южнокорейскими нефтеперерабатывающими компаниями для обсуждения возможных поставок.

"Положительное движение переговоров США и Ирана несколько успокаивает нефтяной рынок, - отметил старший вице-президент Rystad Energy Клаудио Галимберти. - Хотя соглашения пока нет, цены опускаются на новостях о прогрессе в переговорах и ожиданиях, что это позволит вернуть на рынок нефть в объеме до 900 тыс. баррелей в сутки к декабрю".

Тем временем определенную поддержку нефтяному рынку оказывает геополитическая напряженность. Белый дом накануне заявил, что Россия увеличила концентрацию войск на границе на дополнительные 7 тыс. человек, сообщает CNBC. В Вашингтоне также посчитали "фальшивыми" заявления Минобороны РФ о возвращении войск с учений на границе в места базирования.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


Похожие новости


Нефть ускорила снижение на новостях о переговорах с Ираном Нефть падает на снижении напряженности вокруг Украины Цены на нефть опускаются на данных о росте сланцевой добычи в США Нефть стабильна Нефть перешла к снижению Цены на нефть продолжают расти из-за напряженности вокруг Украины

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]