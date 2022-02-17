Нефть теряет более 2,5% на новостях о переговорах с Ираном, Brent - $92,32 за баррель

Цены на нефть теряют более 2,5% в ходе торгов в четверг.
Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:28 подешевели на $2,49 (2,63%) - до $92,32 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) упала к этому времени на $2,58 (2,75%) - до $91,08 за баррель.
Давление на котировки оказывают ожидания того, что США и Иран смогут вскоре вернуться к ядерной сделке, которая откроет путь для иранской нефти на мировой рынок.
Накануне главный переговорщик со стороны Тегерана Али Багери Кани написал в Twitter, что в переговорах по ядерной программе Ирана стороны "ближе к соглашению, чем когда-либо".
По данным агентства Bloomberg, Иран также готовит почву в Азии для официального возврата на нефтяной рынок: представители госкомпании National Iranian Oil Co. провели встречу с южнокорейскими нефтеперерабатывающими компаниями для обсуждения возможных поставок.
"Положительное движение переговоров США и Ирана несколько успокаивает нефтяной рынок, - отметил старший вице-президент Rystad Energy Клаудио Галимберти. - Хотя соглашения пока нет, цены опускаются на новостях о прогрессе в переговорах и ожиданиях, что это позволит вернуть на рынок нефть в объеме до 900 тыс. баррелей в сутки к декабрю".
Тем временем определенную поддержку нефтяному рынку оказывает геополитическая напряженность. Белый дом накануне заявил, что Россия увеличила концентрацию войск на границе на дополнительные 7 тыс. человек, сообщает CNBC. В Вашингтоне также посчитали "фальшивыми" заявления Минобороны РФ о возвращении войск с учений на границе в места базирования.
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