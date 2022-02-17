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СНГ 17.02.2022 19:07

Зампосла США в Москве Горман выслан из РФ, этот шаг не останется без ответа - посольство США

Заместитель посла США в Москве Берт Горман был выслан из России, сообщили "Интерфаксу" в посольстве США в РФ.

"Россия выслала заместителя главы миссии США (DCM) в России Барта Гормана. DCM Горман был вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства", - заявил пресс-секретарь американской дипмиссии Джейсон Ребхольц.

Он отметил также, что российский визави Гормана уехал из Вашингтона в рамках регулярной дипломатической ротации после завершения своей командировки в январе этого года.

"Действия России против заместителя посла США не были обоснованными, мы рассматриваем этот шаг как эскалацию в наших отношениях и изучаем возможные варианты ответа. Заместитель посла Горман имел действующую визу, он пробыл в России менее трех лет", - подчеркнул пресс-секретарь посольства США.

"Мы призываем Россию прекратить безосновательную высылку американских дипломатов и сотрудников и продуктивно работать над восстановлением наших миссий", - заявил Ребхольц.

Он подчеркнул: "Сейчас как никогда важно, чтобы наши страны располагали необходимым количеством дипломатического персонала для облегчения связи между нашими правительствами".

"Мы хотим отметить, что действия России привели к тому, что миссия США в России была укомплектована на уровне значительно ниже уровня российской миссии в Соединенных Штатах. Наша цель состоит в том, чтобы добиться большего паритета и взаимности в наших миссиях", - подчеркнул представитель американского посольства.

Он отметил, что американская сторона заблаговременно уведомила Россию о правиле пребывания не дольше трех лет более года назад и за полгода предупредили российскую сторону об отъезде.

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Тэги: РОССИЯ, США, ДИПЛОМАТ, ВЫСЫЛКА


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