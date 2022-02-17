ЕС, готовя санкции против РФ, продолжает надеяться на дипломатию - представитель ЕК

Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Дана Спинант считает преждевременными комментарии на тему введения дополнительных санкций ЕС против России в связи с неформальным совещанием в Брюсселе европейских лидеров по ситуации вокруг Украины.

"Мы верим в диалог. Таковым всегда был наш подход. Впрочем, мы вступили в диалог интенсивным образом, и мы всегда заявляли очень ясно - и об этом председатель Европейской комиссии говорила вчера в Европейском парламенте - (...), что дипломатия еще не сказала своего последнего слова. И у нас по-прежнему остается надежда, что будет дипломатическое, мирное решение", - ответила пресс-секретарь на соответствующий вопрос в четверг на брифинге в Брюсселе.

Она пояснила, что цель неформальной встречи глав государств и правительств стран ЕС в том, чтобы скоординировать позицию Евросоюза в соответствии с развитием событий на местах и обсудить его реакцию и подготовку на дальнейшую перспективу.

При этом Спинант подчеркнула: "Мы хотим дать все шансы диалогу и мирному решению, но готовимся с нашей стороны ко всем сценариям и всем вариантам".

Со своей стороны, Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, дал уточнения по обстоятельствам принятия санкций, указав на распространяемые порой неточности и противоречивую информацию по данному вопросу.

"Санкции Европейского союза - это реакция. Это означает, что они могут быть предложены (исполнительными органами ЕС - ИФ) совместно с государствами-членами, когда со стороны России происходят какие-то (неприемлемые для ЕС - ИФ) действия. Европейские санкции основываются на очень прочной юридической базе, и они зависят от действий, то есть, когда Россия совершит что-то, то санкции вводятся", - объяснил Стано.

Он перечислил возможные, с точки зрения Брюсселя, поводы со стороны Москвы для применения европейских санкций: "провокационное поведение России или ее решение захватить Украину, нарушение международного права или покушение на территориальные права Украины".

По его словам, "тогда как ничего не происходит (со стороны России - ИФ), то все прочее - это спекуляции".

В Брюсселе в четверг перед саммитом ЕС-Африка прошла неформальная встреча членов Европейского совета "по ситуации и недавнему развитию событий, связанных с Россией и Украиной".