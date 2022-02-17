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СНГ 17.02.2022 19:46

Токаев заявил об отсутствии территориальных споров между Казахстаном и Россией

У руководства Казахстана и России никогда не было территориальных споров, заявил президент Касым-Жомарт Токаев.

"Между руководством двух государств никогда не было территориальных споров. Владимир Путин лично заверил меня в том, что территориальный вопрос никогда не будет подниматься. Поэтому нет причин для беспокойства", - сказал Токаев в интервью госканалу "Qazaqstan".

Он подчеркнул, что границы Казахстана и России полностью определены и зафиксированы. "Это признал весь мир. Никаких разногласий в отношениях между двумя странами никогда не было. Президент России продемонстрировал твердую приверженность этим принципам", - добавил Токаев.

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Тэги: КАЗАХСТАН, РОССИЯ, ТЕРРИТОРИИ, ТОКАЕВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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