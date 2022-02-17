Токаев заявил об отсутствии территориальных споров между Казахстаном и Россией

У руководства Казахстана и России никогда не было территориальных споров, заявил президент Касым-Жомарт Токаев.

"Между руководством двух государств никогда не было территориальных споров. Владимир Путин лично заверил меня в том, что территориальный вопрос никогда не будет подниматься. Поэтому нет причин для беспокойства", - сказал Токаев в интервью госканалу "Qazaqstan".

Он подчеркнул, что границы Казахстана и России полностью определены и зафиксированы. "Это признал весь мир. Никаких разногласий в отношениях между двумя странами никогда не было. Президент России продемонстрировал твердую приверженность этим принципам", - добавил Токаев.