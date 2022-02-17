Унция золота подорожала до $1900 впервые с июня из-за геополитической напряженности

Цена золота в четверг подскочила до максимума с прошлого июня из-за очередного роста напряженности между Россией и Украиной и опасений начала вооруженного конфликта, пишет MarketWatch.
Апрельские фьючерсы на золото к 19:12 подорожали на 1,4% - до $1898 за унцию. В ходе торгов на бирже Comex котировки превышали $1900 за унцию.
Рост напряженности в Украинеповышает спрос на защитные активы, в число которых входят и драгметаллы.
Вместе с тем ограничительным фактором для цен на золото служат ожидания скорого повышения ставки Федрезерва и других центробанков мира.
Мартовские фьючерсы на серебро в четверг выросли в цене на 0,6% - до $23,74 за унцию. Платина с поставкой в апреле подорожала на 1,1% - до $1075,6 за унцию, мартовский контракт на палладий подскочил в цене на 3,6%, до $2352,5 за унцию.
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