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Финансы 17.02.2022 20:01

Унция золота подорожала до $1900 впервые с июня из-за геополитической напряженности

Цена золота в четверг подскочила до максимума с прошлого июня из-за очередного роста напряженности между Россией и Украиной и опасений начала вооруженного конфликта, пишет MarketWatch.

Апрельские фьючерсы на золото к 19:12 подорожали на 1,4% - до $1898 за унцию. В ходе торгов на бирже Comex котировки превышали $1900 за унцию.

Рост напряженности в Украинеповышает спрос на защитные активы, в число которых входят и драгметаллы.

Вместе с тем ограничительным фактором для цен на золото служат ожидания скорого повышения ставки Федрезерва и других центробанков мира.

Мартовские фьючерсы на серебро в четверг выросли в цене на 0,6% - до $23,74 за унцию. Платина с поставкой в апреле подорожала на 1,1% - до $1075,6 за унцию, мартовский контракт на палладий подскочил в цене на 3,6%, до $2352,5 за унцию.

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Тэги: МИР, ДРАГМЕТАЛЛЫ, ЦЕНЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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